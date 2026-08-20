Черное море у берегов Сочи и Туапсе прогрелось до +28 градусов

Температура воды в Черном море у берегов Краснодарского края не изменилась по сравнению с предыдущим днем. Утром 20 августа она находилась в диапазоне от +25 до +28 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наиболее высокой температура воды была в Туапсе и Сочи. Там море прогрелось до +28 градусов. В Геленджике температура воды достигла +26 градусов, в Новороссийске и Анапе — +25 градусов.

В Тамани температура воды составила до +24 градусов. В Азовском море у берегов Ейска, Приморско-Ахтарска и Должанской косы вода прогрелась до +26 градусов.

Температура воды в Черном море у пляжей Краснодарского края остается неоднородной. На разных участках побережья показатели отличаются на несколько градусов. При этом температура воды на всех перечисленных участках остается выше отметки, которая считается комфортной для купания.

Комфортной для купания считается температура воды от +22 градусов и выше. Таким образом, показатели у побережья Черного и Азовского морей находятся выше этого уровня.

При этом температура воды пока не продолжает расти прежними темпами. Изменения возможны на фоне прогнозируемого повышения температуры воздуха в Краснодарском крае. В регион надвигается экстремальная жара.

Воздух начнет заметно прогреваться уже к концу рабочей недели. В выходные температура воздуха в Краснодарском крае, согласно приведенным данным, составит от +32 до +37 градусов. Ночные температуры при этом пока останутся комфортными.

На утро 20 августа температура Черного моря в Туапсе и Сочи составляет до +28 градусов, в Геленджике — до +26, в Новороссийске и Анапе — до +25. В Тамани вода прогрелась до +24 градусов, а в Ейске, Приморско-Ахтарске и Должанской температура Азовского моря достигает +26 градусов.

Мария Удовик