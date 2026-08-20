В Краснодарском крае к выходным температура поднимется до +37 градусов

Жара в Краснодарском крае усилится в ближайшие дни. Пиковые значения температуры прогнозируют на 22 и 23 августа: на основной территории региона воздух прогреется до +32...37 градусов, на побережье — до +30...35 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

По прогнозу Гидрометцентра России, в южных районах европейской части страны в период с 21 по 24 августа сохранится жаркая погода. Температура воздуха будет на 3–6 градусов выше средних климатических значений. При прохождении атмосферного фронта в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 15–20 м/с.

В Краснодарском крае 21 августа ночью температура воздуха составит +13...18 градусов. В районах у Азовского моря будет от +15 до +20 градусов, у Черного моря — от +18 до +23 градусов. Днем воздух прогреется до +30...35 градусов, в юго-восточных предгорьях температура составит +28...33 градуса. Осадков не ожидается.

Ночью 22 августа температура будет находиться в пределах +16...21 градуса. В юго-восточных районах прогнозируют +13...18 градусов, у Черного моря — +18...23 градуса. Днем температура поднимется до +32...37 градусов, на побережье — до +30...35 градусов. Осадков не ожидается, порывы ветра достигнут 12–14 м/с.

23 августа погодная обстановка существенно не изменится. Ночью в регионе прогнозируют +16...21 градус, в юго-восточных районах — +13...18 градусов, у Черного моря — +18...23 градуса. Днем температура воздуха составит +32...37 градусов, на морском побережье — +30...35 градусов. Осадков также не ожидается.

Мария Удовик