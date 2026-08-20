В воздухе под Саратовом превышены нормативы после пожара на свалке

Пробы воздуха в Красноармейске Саратовской области не соответствуют гигиеническим нормативам. 18 августа в городе на мусорном полигоне МАУ «Комбинат благоустройства» произошло возгорание, сообщает управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Красноармейского района Александр Бурмак сообщил о локализации пожара на мусорном полигоне

Фото: max.ru / channel_burmak Глава Красноармейского района Александр Бурмак сообщил о локализации пожара на мусорном полигоне

Фото: max.ru / channel_burmak

Специалисты отобрали пробы атмосферного воздуха на загрязняющие вещества в трех точках жилой зоны Красноармейска после начала тления отходов. Результаты показали превышение нормативов по продуктам горения в одном из контрольных пунктов.

Глава Красноармейского района Александр Бурмак сообщил, что пожар, произошедший 18 августа, локализовали, очаг тления сохранился на глубине восьми метров. Это уже третий случай возгорания на полигонах Саратовской области в августе. Ранее, 2 августа, огонь вспыхнул на мусорном полигоне в Энгельсе, а 11 августа загорелись мусор и трава на территории мусороперегрузочной станции в Елшанке в Саратове.

Марина Окорокова