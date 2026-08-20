В Ростовской области опубликовали тарифы на оплату ЖКУ в августе

Ростовстат опубликовал информацию о стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в августе 2026 года. В документе приведены данные по таким городам региона как Ростов-на-Дону, Волгодонск, Таганрог, Миллерово, Шахты и Сальск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Так, средняя цена по региону за отопление составляет 3,4 тыс. руб. за Гкал. Дешевле всего тепло обходится жителям Волгодонска — 2,8 тыс. руб., дороже всего — в Сальске: 4,6 тыс. руб. Шахты занимают второе место по дороговизне — 4,5 тыс. руб., Миллерово — 4,3 тыс. рубля. В Ростове-на-Дону и Таганроге тариф близок к среднему – около 3 тыс. руб.

Горячее водоснабжение в среднем в области обходится в 2,7 тыс. руб. за кубометр. Наименьший тариф зафиксировали в Волгодонске — 234 руб., наибольший — в Шахтах — 413 руб. В Ростове-на-Дону услуга стоит 247 руб., в Таганроге — 266 руб., в Миллерово — 285 руб., в Сальске — 314 руб.

Медианная цена за холодное водоснабжение составляет 59 руб. за кубометр. Самый низкий тариф — в Сальске — 33 руб., самый высокий — в Шахтах — 74 руб. В Волгодонске холодная вода стоит 38 руб., в Миллерово — почти 44 руб., в Ростове-на-Дону — 63 руб., в Таганроге — 66 руб.

Плата за содержание жилого фонда в государственных и муниципальных домах в среднем составляет 45 руб. за 1 кв. м общей площади. Минимальная ставка зафиксирована в Миллерово (32 руб.), а максимальная — в Таганроге (55 руб). В Ростове-на-Дону плата — 40 руб., в Волгодонске — 43 руб., в Сальске — 47 руб., в Шахтах — почти 52 руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов на Дону оценивается в 45,47 руб. за кв. м, в Шахтах — 51,91 руб. за кв. м, в Миллерово — 32,26 руб. за кв. м, в Ростове-на-Дону — 43,31 руб. за кв. м, в Волгодонске — 40,55 руб. за кв. м, в Таганроге — 47,26 руб. за кв. м, в Сальске — 55,82 руб. за кв. м.

Также из информации Ростовстата следует, что жителям Дона услуга по электроснабжению в среднем обходится в 536 руб. за 100 кВт/ч.

Константин Соловьев