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Движение под путепроводом на Ставропольской в Краснодаре ограничат на пять часов

В Краснодаре в ночь на 21 августа временно ограничат движение транспорта под путепроводом в начале улицы Ставропольской. Ограничения будут действовать с 00:00 до 05:00, полосы перекроют поочередно.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ограничение связано с работами по установке водоотводных трубок, которые проводят Российские железные дороги. На время работ движение транспорта организуют с поочередным перекрытием полос.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что водителям следует учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и быть внимательнее при проезде участка.

Изменения связаны с проведением работ на путепроводе. В ночь на 21 августа движение под сооружением в начале улицы Ставропольской будет ограничено на период с полуночи до пяти часов утра.

Ранее сообщалось, что с 22 августа в районе Фадеевского путепровода в Краснодаре изменят схему движения транспорта, в том числе общественного. Это связано с новым этапом реконструкции объекта.

Для проведения работ дополнительно ограничат проезд на пересечении улиц им. Фадеева и 1 Мая. На перекрестке организуют реверсивное движение.

Мария Удовик

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