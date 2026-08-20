Краснодарский суд оставил в силе приговор сыну экс-начальника УВД за ДТП

Уголовная коллегия Четвертого кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела жалобу защиты Александра Семенова, осужденного за ДТП со смертельным исходом в Геленджике. Суд проверил доводы стороны защиты и оставил приговор и апелляционное определение без изменения. Наказание признали законным и соразмерным тяжести совершенного преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, авария произошла 18 марта 2023 года в Геленджике на автодороге М-4 «Дон — Тонкий Мыс». Александр Семенов управлял автомобилем «Мерседес». На закруглении дороги он двигался со скоростью не менее 108 км/ч, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В результате ДТП 23-летняя пассажирка автомобиля получила тяжелые травмы. Спустя несколько дней она скончалась в больнице. По факту происшествия в отношении Семенова рассмотрели уголовное дело, по итогам которого Геленджикский районный суд признал его виновным.

Районный суд назначил Семенову 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В рамках гражданского судопроизводства с осужденного также взыскали в пользу родителей погибшей девушки 8,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Сторона защиты обжаловала решение в кассационной инстанции. Адвокат осужденного просил признать приговор незаконным и смягчить назначенное наказание. В жалобе защита оспаривала выводы суда по нескольким обстоятельствам, связанным с ДТП и рассмотрением уголовного дела.

В частности, сторона защиты ссылалась на недоказанность состояния опьянения Семенова. Также адвокат указывал на то, что исправность автомобиля не была установлена, а возможность избежать столкновения не исследовали. Среди доводов защиты было и отсутствие знака ограничения скорости на соответствующем участке дороги.

Кроме того, в кассационной жалобе заявлялось о допущенных в ходе рассмотрения дела процессуальных нарушениях. Защита просила суд учесть приведенные обстоятельства при проверке законности вынесенных судебных решений и изменить наказание.

Уголовная коллегия Четвертого кассационного суда общей юрисдикции проверила материалы дела и заслушала стороны. По результатам рассмотрения суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы защиты и оставил приговор и апелляционное определение без изменения.

При этом Краснодарский краевой суд ранее изменил приговор в части вида исправительного учреждения, заменив колонию-поселение на колонию общего режима. В остальной части назначенное Семенову наказание сохранили.

Мария Удовик