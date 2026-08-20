На Ставрополье виноградная отрасль получила более 107 млн рублей господдержки

В Ставропольском крае началась уборка винограда. Работы стартовали в трех муниципальных округах — Георгиевском, Нефтекумском и Петровском. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Сейчас собрано менее тонны столового винограда. Хозяйства региона рассчитывают получить около 35 тыс. т. Уборка пройдет в 42 хозяйствах на территории 13 районов края, площадь обработки составит 3,7 тыс. га.

Этой осенью, как отметил губернатор, запланирована закладка 110 га новых виноградников. На поддержку виноделия в 2026 году направлено более 107 млн руб. Власти подчеркнули, что меры господдержки отрасли будут сохранены в дальнейшем.

Константин Соловьев