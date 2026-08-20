Попытка дать взятку пограничнику обошлась астраханцу в 1,15 млн руб.

Кировский районный суд Астрахани приговорил местного жителя к штрафу за попытку дать взятку пограничнику. Сумма санкции составила 1,15 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Астрахани будут судить за взятку пограничнику

Фото: СУ СКР по Астраханской области Жителя Астрахани будут судить за взятку пограничнику

Фото: СУ СКР по Астраханской области

По данным суда, 15 апреля 2026 года в кафе в Кировском районе Астрахани осужденный попытался дать взятку сотруднику погрануправления. Фигурант хотел обеспечить беспрепятственный пропуск трех грузовиков без досмотра через госграницу РФ в КПП «Караузек».

Пограничник деньги не принял и сообщил о противоправных действиях в установленном порядке. Дальнейшие действия обвиняемого проходили под контролем правоохранителей, после чего его преступную деятельность пресекли сотрудники СК и ПУ ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.

Марина Окорокова