Попытка дать взятку пограничнику обошлась астраханцу в 1,15 млн руб.
Кировский районный суд Астрахани приговорил местного жителя к штрафу за попытку дать взятку пограничнику. Сумма санкции составила 1,15 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Жителя Астрахани будут судить за взятку пограничнику
Фото: СУ СКР по Астраханской области
По данным суда, 15 апреля 2026 года в кафе в Кировском районе Астрахани осужденный попытался дать взятку сотруднику погрануправления. Фигурант хотел обеспечить беспрепятственный пропуск трех грузовиков без досмотра через госграницу РФ в КПП «Караузек».
Пограничник деньги не принял и сообщил о противоправных действиях в установленном порядке. Дальнейшие действия обвиняемого проходили под контролем правоохранителей, после чего его преступную деятельность пресекли сотрудники СК и ПУ ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.