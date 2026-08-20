Жительницу Заинска осудили за хищение 3,9 млн рублей у участника СВО

Жительница Татарстана получила три года колонии общего режима за присвоение 3,9 млн руб., принадлежащих участнику СВО. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По данным ведомства, в августе 2023 года 44-летняя жительница Заинска договорилась с мужчиной, находившимся на службе по контракту, что будет хранить его деньги на своем накопительном счете и после его возвращения вернет сумму с процентами.

С августа 2023 года по март 2025 года она похитила с банковских счетов участника СВО более 3,9 млн руб.

Вину она не признала, ущерб не возместила.

Анна Кайдалова