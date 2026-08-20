Областной суд вынес приговор жительнице Новочеркасска по обвинению в госизмене

Ростовский областной суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что с февраля по май 2025 года осужденная в Новочеркасске собирала для украинских спецслужб данные, которые могли быть использованы против Вооруженных Сил РФ. Суд квалифицировал действия женщины как госизмену в форме шпионажа.

Осужденной назначено 15 лет колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. и ограничением свободы сроком на 1,5 года. Приговор может быть обжалован.

Константин Соловьев