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Оперативные службы проверили суд в Красноармейском районе после сообщения о минировании

Информация о минировании здания суда в Красноармейском районе Краснодарского края не подтвердилась. Сообщение о возможном минировании поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу 20 августа. После этого на место направили оперативные службы.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Специалисты провели проверку здания суда в Красноармейском районе. По итогам обследования взрывоопасных предметов в здании не обнаружили. Информация о минировании суда не получила подтверждения, сообщил глава района Александр Харитонов. По его данным, после поступления сообщения к зданию суда выехали оперативные службы, которые обследовали объект.

Мария Удовик

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