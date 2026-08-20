Оперативные службы проверили суд в Красноармейском районе после сообщения о минировании

Информация о минировании здания суда в Красноармейском районе Краснодарского края не подтвердилась. Сообщение о возможном минировании поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу 20 августа. После этого на место направили оперативные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Специалисты провели проверку здания суда в Красноармейском районе. По итогам обследования взрывоопасных предметов в здании не обнаружили. Информация о минировании суда не получила подтверждения, сообщил глава района Александр Харитонов. По его данным, после поступления сообщения к зданию суда выехали оперативные службы, которые обследовали объект.

Мария Удовик