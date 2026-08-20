Саратовский облсуд обязал мать экс-депутата Курихина снести особняк у Волги

Саратовский областной суд повторно обязал мать экс-депутата облдумы Сергея Курихина Надежду Шиловскую снести незаконно построенный особняк на берегу Волги в Усть-Курдюме. Также речь идет о бассейне и ограждении. Аналогичное решение Саратовский районный суд вынес в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Земельный участок площадью 3,6 тыс. кв. м был госпожа Шиловская оформила в собственность незаконно, установил суд. В 2023 году мать экс-депутата признали виновной в мошенничестве с недвижимостью в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Она предоставила ложные сведения и подложные документы о наличии на участке жилого дома, хотя строений там не было. Только после незаконного оформления участка построили дом, бассейн и забор. На основании приговора участок вернули в собственность Саратова.

Областной суд оставил постановление районного суда в силе, скорректировав его в части, не затрагивающей существа требований.

Нина Шевченко