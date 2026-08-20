«Татнефть» рекомендовала дивиденды за первое полугодие

Совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 32,88 руб. на одну акцию. Соответствующие данные опубликованы на портале раскрытия корпоративной информации.

Дивидендная доходность составляет 6,4%.

Собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов пройдет 23 сентября заочно. Приобрести акции для получения выплаты можно до 13 октября.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в январе-июне этого года составила 152,9 млрд руб.

Анна Кайдалова