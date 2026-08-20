Новороссийск простится с полковником-пограничником Корсуворовым 21 августа

В Новороссийске в возрасте 77 лет скончался Александр Исаакович Корсуворов — полковник пограничной службы в отставке, ветеран военной службы. Прощание с военным состоится в пятницу, 21 августа, в 11:00 в Доме офицеров, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В годы службы он выполнял задачи по охране государственной границы на различных офицерских должностях в Краснознамённом Закавказском пограничном округе КГБ СССР. В последнее время занимал должность заместителя председателя ветеранской организации отряда пограничного контроля.

За успешное выполнение задач и доблестную службу Александр Корсуворов был удостоен множества наград, в том числе медали «За отличие в охране Государственной границы».

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Анна Гречко