В Сочи временно изменят схемы движения автобусов из-за велогонки

С 11 по 13 сентября в Сочи пройдет серия горных велогонок «Три горы Осень». На отдельных участках дорог в период проведения соревнований предусмотрены временная приостановка и контроль движения транспорта. 13 сентября изменения затронут схемы движения трех маршрутов общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Автобус №105э, следующий по маршруту «ж/д вокзал Сочи — ГЛК Роза Хутор», будет курсировать от остановочного пункта «Аэропорт Сочи» на трассе до остановки «Мегафон» и обратно. Движение организуют по Старой Краснополянской дороге.

Маршрут автобуса №535э «с/х Россия — ГК Лаура — ГЛК Роза Хутор» также изменят. Он будет следовать от остановочного пункта «Формула Сочи» до остановки «Мегафон» и в обратном направлении. Автобус направят по Старой Краснополянской дороге. Дополнительно в схему включат остановочные пункты «Мост (с. Молдовка)» и «Форелевое хозяйство».

Автобус №571, следующий от железнодорожного вокзала Адлера до села Ахштырь, во время ограничений будет курсировать до остановочного пункта «Школа №66».

Серия горных велогонок начнется 11 сентября. В этот день соревнования пройдут с 14:00 до 16:00. Маршрут стартует от общественно-культурного центра «Галактика», затем пройдет по улице Ачипсинской до КПП «Вольерный комплекс» и далее по дороге до ЛБК «Лаура».

12 сентября гонку проведут с 15:00 до 17:00. Трасса будет проходить от общественно-культурного центра «Галактика» до площади Виктория.

13 сентября соревнования состоятся с 8:00 до 12:00. Старт запланирован у общественно-культурного центра «Галактика», а финиш — на территории парковки спортивного комплекса «Русские горки».

На период проведения велогонки на участках дорог предусмотрены временные изменения организации движения. В связи с этим 13 сентября изменят схемы движения автобусов №105э, №535э и №571.

Мария Удовик