Матч «Нефтехимик» — «Сочи» начнется на час позже запланированного

Матч Лиги Пари (Первой лиги) между «Нефтехимиком» и «Сочи» в Нижнекамске перенесен на час позже. Об этом сообщила пресс-служба «Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Встреча должна была начаться в четверг в 18:00 мск, однако теперь стартует в 19:00 мск. Причиной переноса стало позднее прибытие футболистов из Краснодарского края в Татарстан. Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов игроки «Сочи» смогли прилететь в Казань лишь в первой половине дня.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 726 беспилотных летательных аппаратов. БПЛА были перехвачены и ликвидированы в период с 20:00 19 августа до 08:00 20 августа дежурными средствами противовоздушной обороны.

Анна Гречко