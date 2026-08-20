Житель Ставрополя осужден на 17 лет за подготовку теракта у мемориала

Южный окружной военный суд приговорил 26-летнего жителя Ставрополя, готовившего взрыв у мемориала Вечная Слава в День защитника Отечества, к 17 годам лишения свободы и штрафу в 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Суд установил, что в январе 2025 года осуждённый в интересах террористической организации провёл разведку военных, административных и промышленных объектов в Ставрополе и передал сведения кураторам. Впоследствии он получил задание устроить взрыв у мемориала Вечная Слава в краевой столице в ходе мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества.

Для исполнения задания мужчина привлёк двух знакомых: сообща они приобрели компоненты самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил осуждённому 17 лет лишения свободы: первые 4 года — в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, ему назначены штраф в размере 600 000 рублей и ограничение свободы сроком на 2 года.

Уголовное дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство.

Тат Гаспарян