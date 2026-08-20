Трое жителей Кубани получили наказание за незаконную охоту в заказнике

В Краснодарском крае вступил в законную силу приговор в отношении Александра Цатуряна, Артура Кавицяна и Леонида Вартыкяна, которых признали виновными в незаконной охоте. Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение Горячеключевского городского суда. Фигурантов дела признали виновными по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), сообщает объединенная пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в феврале 2025 года трое подсудимых находились в лесном массиве на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской». Подсудимые организовали там охоту на кабана.

После обнаружения стада Александр Цатурян использовал принадлежавший ему охотничий карабин и произвел два выстрела. В результате охоты добыли двух диких кабанов — обе особи были самками. После этого фигуранты дела разделали туши животных.

Своими действиями подсудимые причинили охотничьим ресурсам Краснодарского края крупный ущерб. В ходе рассмотрения уголовного дела мужчины признали вину. Причиненный ущерб они добровольно возместили в полном объеме. Сумма выплаченного вреда составила 420 тыс. руб.

Горячеключевской городской суд назначил Александру Цатуряну и Леониду Вартыкяну по три года лишения свободы условно. Кроме того, обоим запретили в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов.

В отношении Артура Кавицяна суд учел, что он ранее получил наказание в виде исправительных работ по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), однако на момент рассмотрения нового дела его еще не отбыл. С учетом этого суд сложил назначенные наказания.

По совокупности наказаний Кавицяну предстоит отбыть три года, один месяц и 23 дня лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы и оставил вынесенный приговор без изменений. Решение суда вступило в законную силу.

Мария Удовик