Троллейбус №7 и автобус №30 изменят маршруты в Краснодаре из-за реконструкции путепровода

С 22 августа в Краснодаре введут дополнительные ограничения движения у Фадеевского путепровода в связи с очередным этапом его реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На перекрестке улиц Фадеева и 1 Мая запретят поворот налево с Фадеева на 1 Мая в направлении улицы Бершанской. Поворот направо в сторону улицы Крупской останется доступным. На перекрестке организуют реверсивное движение со светофорным регулированием: в одном цикле автомобили с улицы Фадеева смогут поворачивать направо на 1 Мая, в другом — транспорт с 1 Мая будет поворачивать налево на Фадеева.

Изменения затронут и общественный транспорт. Троллейбус №7 в направлении аэропорта пустят по улицам 1 Мая и Крупской. Автобус №30 будет объезжать закрытый участок по улицам Ярославского и Кирова.

Фадеевский путепровод реконструируют круглосуточно по краевой программе 25/35. Сооружение практически полностью возводят заново: вместо четырех пролетов конструкция получит два. В сентябре планируется запустить автомобильное и троллейбусное движение по двум полосам путепровода, до конца года предполагается открыть все четыре полосы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на период строительства двухуровневой развязки на улице Тихорецкой в Краснодаре и после ввода объекта в эксплуатацию планируется изменить схему движения троллейбусного маршрута №12 «Стадион "Кубань" — ул. Дмитрия Благоева». Предполагалось, что от ул. Володарского транспорт будет следовать по проезду 2-й Короленко, а затем свернет на ул. Шмидта. Далее троллейбус продолжит движение по ул. Короленко.

Анна Гречко