В Новороссийске на городском пляже утонула женщина

На городском пляже Новороссийска погибла женщина. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия в течение пяти минут после вызова и более получаса проводила реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: novoros-visit.ru Фото: novoros-visit.ru

После происшествия в чате МЦУ один из очевидцев заявил, что на пляже возникла неразбериха, а автомобиль скорой помощи не смог сразу проехать к месту происшествия из-за закрытого шлагбаума.

В Муниципальном центре управления со ссылкой на управление курортов и туризма сообщили, что до прибытия скорой первую помощь женщине оказывали медицинские работники, дежурившие на двух пляжных территориях. Там также отметили, что бригада скорой помощи прибыла оперативно.

Как рассказал «Новороссийскому рабочему» заместитель главного врача городской больницы №1 по скорой медицинской помощи Андрей Поляков, медиков сразу провели к пострадавшей, где помощь ей уже оказывали спасатель и медицинский работник пляжа.

По словам господина Полякова, реанимационные мероприятия продолжались около 30 минут. Он уточнил, что водитель автомобиля скорой помощи действительно не сразу смог подъехать непосредственно к месту происшествия, поскольку искал проезд. Однако это не повлияло на оказание помощи женщине, так как медицинские работники уже находились рядом с пострадавшей.

Анна Гречко