Жителю Северского района грозит до 8 лет за незаконное хранение оружия

В Северском районе Краснодарского края завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, ранее судимого,— материалы переданы в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным правоохранителей, мужчина обнаружил в лесу пистолет, более 100 патронов и около 1,7 кг взрывчатого вещества, после чего принес все найденное домой и хранил без разрешения. Помимо этого, полицейские изъяли у него подрывную машину и восемь электродетонаторов, которые достались ему после смерти отца.

Уголовное дело возбуждено по статьям 222 (незаконный оборот оружия, его частей, боеприпасов, взрывчатых веществ) и 222.1 (приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ) УК РФ. Максимальное наказание по этим статьям составляет до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции привлекли к административной ответственности жителя Красноармейского района, который выкрикивал экстремистские лозунги во дворе многоквартирного дома. Инцидент произошел в переулке Интернациональном станицы Полтавской. Сигнал от местных жителей поступил в дежурную часть ОМВД — граждане пожаловались на мужчину, нарушающего общественный порядок и допускающего публичные высказывания экстремистской направленности.

Анна Гречко