Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за поимку агента Киева в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание агента Киева, передававшего сведения об объектах погранслужбы ФСБ на полуострове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным ФСБ, 59-летний задержанный передавал куратору информацию о местах дислокации объектов Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Эти данные могли быть использованы для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов. Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ранее сообщалось, что задержанный прежде служил в погранслужбе Украины.

«Наверное, не надо объяснять, какой ущерб могла нанести деятельность предателя и сколько людей могло погибнуть. Но благодаря оперативным и профессиональным действиям ФСБ этого не случилось. Слова благодарности нашим чекистам за эффективную и системную работу»,— написал господин Аксенов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 726 беспилотных летательных аппаратов. БПЛА были перехвачены и ликвидированы в период с 20:00 19 августа до 08:00 20 августа дежурными средствами противовоздушной обороны.

Анна Гречко