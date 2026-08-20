АЗС и нефтебаза НК «Роснефть-КБТК» выставлены на торги в КБР за 43 млн рублей

Имущество банкрота ПАО НК «Роснефть-КБТК» — автозаправочная станция в Урванском районе и нефтебаза в Тереке — выйдет на открытый аукцион 28 сентября 2026 года с начальными ценами 5,46 млн рублей и 38,2 млн рублей соответственно. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Организатор торгов ООО «Лидер Стайл» по поручению конкурсного управляющего Полийчука Ю. Д. объявил об открытом аукционе по продаже имущества должника — ПАО НК «Роснефть-КБТК». Основанием для проведения процедуры служит решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 14.03.2017 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО НК «Роснефть» - КБТК зарегистрировано в 1994 году в Нальчике (КБР). Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 492,6 тыс. руб. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Торги состоятся 28 сентября 2026 года в 12:00 (МСК) в электронной форме на площадке ЭТП АТЦ (atctrade.ru). Предложения о цене подаются в открытой форме. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены.

На реализацию выставлены два лота.

Лот 65 — КАЗС 42 расположена в Урванском районе КБР, с. Урвань. В состав лота входят здание автозаправочной станции на земельном участке площадью 2 600 кв. м (оформленном на праве постоянного бессрочного пользования/собственности) и два резервуара. Начальная цена — 5,46 млн рублей.

Лот 66 — Муртазовская база находится по адресу: КБР, Терский район, г. Терек, ул. М. Горького, д. 122. Лот включает земельный участок (кад. 07:06:1800007:240) площадью 51 102 кв. м, административное здание (49,80 кв. м), складские и вспомогательные постройки, насосную станцию, мастерскую, навесы-эстакады, весовую, сторожевую будку, многочисленные резервуары различного объёма, железнодорожный тупик (171,25 м), насосное и прочее технологическое оборудование. Начальная цена — 38,26 млн рублей.

Приём заявок на участие в аукционе открыт с 00:00 17 августа 2026 года по 12:00 23 сентября 2026 года.

Тат Гаспарян