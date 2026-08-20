В Чувашии увеличат выплаты победителям конкурсов для педагогов

С нового учебного года в Чувашии увеличат денежные поощрения победителям профессиональных конкурсов для педагогов. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

Победителям конкурса «Учитель года Чувашии» выплату увеличат со 150 тыс. до 200 тыс. руб., конкурса «Воспитатель года Чувашии» — со 100 тыс. до 150 тыс. руб. По девяти другим профессиональным конкурсам выплаты вырастут с 50 тыс. до 70 тыс. руб.

Кроме того, по 70 тыс. руб. будут получать победители новых конкурсов «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста» и «Советник года Чувашии».

Анна Кайдалова