Эксперты объяснили динамику доступности легковых авто на Кубани в I полугодии 2026 года

В Краснодарском крае в июне 2026 года для покупки Lada Vesta в среднем требовалось 14,4 медианной зарплаты, а Hyundai Solaris — 18,5. По сравнению с началом года доступность автомобилей в регионе практически не изменилась: в январе показатели составляли 14,5 и 18 зарплат соответственно, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авто.ру» и hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Индекс доступности автомобилей (Индекс ДА) показывает, сколько медианных зарплат, предлагаемых работодателями в регионе, необходимо для покупки автомобиля. Чем ниже показатель, тем доступнее машина.

Наиболее высокой нагрузка на покупателей в Краснодарском крае была в марте. Тогда для покупки Vesta требовалось 14,7 зарплаты, а для Solaris — 18,5. В апреле индекс для отечественной модели снизился до 14,2, для иномарки — до 17,5. В мае показатель практически не изменился, а в июне вырос до 14,4 и 18,5 зарплаты соответственно.

В Южном федеральном округе автомобили в среднем менее доступны. В июне индекс составил 14,4 зарплаты для Vesta и 18,6 — для Solaris. В январе показатели округа составляли 15,4 и 19,5 зарплаты.

По России в июне для покупки Vesta требовалось 12 зарплат, Solaris — 15,1. Таким образом, автомобили на Кубани остаются менее доступными, чем в среднем по стране.

При этом в течение полугодия общероссийский индекс снижался: с 13 до 12 зарплат для Vesta и с 16,1 до 15,1 — для Solaris. В Краснодарском крае такой динамики не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2026 года на вторичном рынке легковых автомобилей Южного федерального округа было реализовано 426,8 тыс. машин с пробегом, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (данные агентства «Автостат Инфо»). В июне продажи подержанных машин в ЮФО снизились на 8%, до 72,3 тыс. автомобилей.

Индекс рассчитывается на основе среднемесячных цен на автомобили-маркеры Lada Vesta и Hyundai Solaris и медианной зарплаты, предлагаемой работодателями в вакансиях. Каждый пункт индекса соответствует одной такой зарплате.

Анна Гречко