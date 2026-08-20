На Ставрополье заменят 11 км труб Невинномысско-Курсавского водопровода

В Андроповском округе Ставропольского края стартовал новый этап капитального ремонта второй очереди Невинномысско-Курсавского группового водопровода. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Объект был возведен в 1980-е годы и за прошедшие десятилетия значительно износился, что стало причиной регулярных аварий, отметил глава региона. Ранее специалисты «Крайводоканала» уже поэтапно обновляли магистраль: в 2021 году заменили 3 км труб, в 2023-м — еще 1,5 км. Впоследствии при поддержке Фонда национального благосостояния и краевого бюджета было обновлено 6,4 км водовода.

На новом этапе планируется заменить более 11 км наиболее изношенных участков. После завершения работ водоснабжение 3 тыс. жителей поселков Овражный, Верхний Янкуль и Новый Янкуль станет стабильнее, а число аварий и временных отключений сократится, сообщил губернатор.

Константин Соловьев