Депутат из Тольятти держит на контроле ситуацию с долгами управляющей компании УК-2

Управляющая компания УК-2 приступила к погашению долгов перед ресурсоснабжающими организациями и выплатила чуть больше 13 млн руб. Однако обращения жителей не прекращаются, работы на многих домах заморожены, а счета остаются заблокированными, сообщил депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин.

По информации политика, возврат долгов состоится, но уже с процентной нагрузкой. Депутат отмечает: существует риск, что конечным плательщиком все равно окажется житель. Поэтому я призываю собственников быть предельно внимательными: этот факт уже юридически закреплен и не подлежит пересмотру. Также с большой долей вероятности управляющая компания может повысить плату за содержание квадратного метра жилья.

«Ситуация усугубляется тем, что УК-2 продолжает балансировать на грани убытков. Даже переход на прямые договоры, боюсь, не спасет жителей»,— отметил господин Папурин, добавив, что готов помочь в анализе платежей и организации собрания для единых действий.

Евгений Чернов