Белорусский форвард Андрей Стась стал игроком «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» подписал контракт с 37-летним белорусским нападающим Андреем Стасем. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до 31 мая 2027 года.

Предыдущий сезон форвард провел в минском «Динамо»: в 67 матчах КХЛ он набрал 22 очка (5+17). Всего на счету Стаса 1 тыс. игр в лиге и 233 очка (89+144).

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин отметил опыт игрока, его работу на вбрасываниях и в спецбригадах, а также лидерские качества.

Анна Кайдалова