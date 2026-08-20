В Таганроге новую котельную взамен разрушенной БПЛА запустят до 15 октября

В Таганроге ведется строительство новой блочно-модульной котельной взамен поврежденной в результате атаки БПЛА на ул. Циолковского. На проект выделено 87,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ввод в эксплуатацию запланирован до 15 октября. Для временного обеспечения горячей водой в микрорайоне Военный городок установлена временная котельная.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», параллельно с этим в Новочеркасске решается вопрос теплоснабжения микрорайона Хотунок: существующая котельная находится в неудовлетворительном состоянии.

На возведение новой блочно-модульной котельной из областного бюджета выделено 77,3 млн руб. Заключение контракта намечено до 24 августа, завершение работ — до декабря.

Наталья Белоштейн