Двоих туристов спасли на горе Фишт в Краснодарском крае

Двое туристов потерялись во время спуска с горы Фишт в Краснодарском крае. Как сообщает МЧС России, один из них получил травму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

По данным МЧС России, спасателям поступило сообщение, что во время спуска с горы Фишт отец с сыном разделились и потеряли друг друга. Известно, что мужчина упал и сломал руку. Семнадцатилетнего сына обнаружили позднее в расщелине Большого Фиштинского ледника на высоте около 2,5 тыс. м.

В поисках участвовали девять спасателей, также был задействован вертолет Ка-32. Туристов подняли на борт, оказали первую помощь и доставили к медикам. Отмечается, что спасенные являются жителями Краснодара, они не регистрировали свой поход в МЧС России.

Алина Зорина