СК проверяет травму ребенка на детской площадке в Ставрополье

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования ребёнка на детской площадке в Ставропольском крае. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Следственный комитет России проводит проверку по факту травмирования ребёнка на детской площадке в Ставропольском крае. По данным из социальных сетей, ребёнок получил травму, скатившись с горки, находившейся в ненадлежащем состоянии. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Следственные органы СК России по Ставропольскому краю проверяют случившееся на предмет признаков преступления по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Ставропольскому краю Алексею Перепелицыну представить доклад о ходе проверки.

Тат Гаспарян