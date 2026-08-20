Новое Краснополянское шоссе приведут к нормативу до конца года

Новое Краснополянское шоссе будет приведено к нормативу на всем протяжении до конца года. Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» продолжают работу по замене верхних слоев дорожной одежды на федеральных трассах А-147 Джубга—Сочи и обоих направлениях А-149 Адлер—Красная Поляна в границах Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Работы ведутся на участках А-149, скоростное направление км 0 — км 11. До конца 2026 года будут завершены работы на участке км 0 — км 11. На всем протяжении эта автодорога будет приведена к нормативным характеристикам. На данный момент уже завершены участки км 13 — км 20, км 23 — км 38, км 39 — км 41.

Отмечается, что специалисты работают преимущественно в ночное время. Водителям рекомендуют обращать внимание на временные знаки и разметку.

Алина Зорина