Троих охотников задержали в Удмуртии из-за незаконного отстрела медведицы

Собровцы совместно с полицейскими задержали трех жителей Ижевска, причастных к незаконному отстрелу медведицы. Во время рейда в Якшур-Бодьинском районе силовики остановили автомобиль Chevrolet Niva, в багажнике которого находилась туша животного со следами огнестрельного ранения. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Удмуртии.

«Установлено, что тушу перевозили трое мужчин, не имеющих разрешения на добычу животного. В салоне автомобиля находились огнестрельное оружие, патроны, охотничье снаряжение»,— говорится в сообщении.

Оружие и снаряжение изъяли сотрудники полиции. В МВД по Удмуртии добавили, что по местам жительства задержанных провели обыски. Отдел дознания ведомства завел уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (ст. 258 УК, до двух лет лишения свободы).

«В результате следственных действий установлена причастность к отстрелу самки медведя 53-летнего жителя Ижевска»,— уточнили в ведомстве. По двум другим охотникам информации нет.

В рейде участвовали сотрудники минприроды Удмуртии. По их данным, у медведицы было двое детенышей. «В этом возрасте они полностью зависят от самки, и ее гибель фактически лишает потомство будущего»,— заключили в ведомстве.