В Самаре началось рассмотрение иска коммуниста Матвеева к единороссу Живайкину

В Самарском областном суде началось рассмотрение иска депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева к кандидату в депутаты парламента РФ от «Единой России» Александру Живайкину. Михаил Матвеев требует снять единоросса с выборов из-за нарушения права интеллектуальной собственности при размещении агитационных материалов. Дело рассматривает судья Екатерина Хлыстова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Михаил Матвеев и Александр Живайкин были соперниками в Промышленном одномандатном избирательном округе № 163, однако 14 августа суд снял коммуниста с выборов из-за использования при агитации шрифтов Microsoft и фотографий без согласия правообладателей.

Иск к Михаилу Матвееву подала кандидат от «Партии пенсионеров» Анна Саранцева. Дело рассматривала судья Татьяна Родина. Депутат публично заявил, что иск против него подан по просьбе Александра Живайкина, который не смог бы победить на выборах в честной борьбе.

По словам Михаила Матвеева, в агитматериалах кандидата от «ЕР» тоже нашлись шрифты американской корпорации. Другие подробности иска пока не раскрываются.

Михаила Матвеева и Александра Живайкина нет на судебном заседании. Присутствуют их представители.

Сабрина Самедова