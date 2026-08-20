В Геленджике пострадавшим от атаки БПЛА помогут восстановить дома и автомобили

Глава Геленджика Алексей Богодистов встретился с жителями домов в районе Голубой Бухты, пострадавшими в результате атаки беспилотников 12 августа. Власти намерены помочь с восстановлением окон и крыш, а также компенсировать расходы на ремонт поврежденных автомобилей, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Богодистова, состояние окон и крыш остается одним из главных вопросов. Помочь с их восстановлением планируют за счет благотворительного фонда «Геленджик — город добра».

Один из домов получил наиболее серьезные повреждения. После устранения разрушений филиал №10 «Газпром газораспределение Краснодар» намерен провести в дом газ и установить необходимое оборудование в качестве помощи семье.

Власти также разработали механизм выделения средств на ремонт поврежденных автомобилей из резервного фонда администрации. Для получения помощи владельцам необходимо подготовить документы.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18 августа специалисты обследовали 17 домов в Геленджике и зафиксировали повреждения восьми автомобилей. Предварительно право на единовременную материальную помощь имеют 49 человек, еще 24 человека могут получить выплаты в связи с частичной утратой имущества. Для назначения выплат необходимо заключение правоохранительных органов.

В пострадавшем районе восстановлены электро-, газо- и водоснабжение, а также уличное освещение. Жителям помогают с восстановлением интернет-связи. Людей из домов с серьезными повреждениями расселили в пансионаты, детям при необходимости предоставляют возможность отправиться в лагеря.

Атака беспилотников произошла в ночь на 12 августа. По данным краевых властей, в результате атаки погибли три человека, включая восьмилетнего ребенка, еще 24 получили ранения. Удар затронул Новороссийск, Анапу, Геленджик и Темрюкский район.

Анна Гречко