В Самаре начнут рассматривать иск коммуниста Матвеева к единороссу Живайкину

В Самарском областном суде в 14:00 (MSK+1) начнется рассмотрение иска депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева к кандидату в депутаты парламента РФ от «Единой России» Александру Живайкину. Михаил Матвеев требует снять единоросса с выборов из-за нарушения права интеллектуальной собственности при размещении агитационных материалов. Дело рассматривает судья Екатерина Хлыстова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портнов Георгий Олегович Фото: Портнов Георгий Олегович

Михаил Матвеев и Александр Живайкин были соперниками в Промышленном одномандатном избирательном округе № 163, однако 14 августа суд снял коммуниста с выборов из-за использования при агитации шрифтов Microsoft и фотографий без согласия правообладателей.

Иск к Михаилу Матвееву подала кандидат от «Партии пенсионеров» Анна Саранцева. Дело рассматривала судья Татьяна Родина. Депутат публично заявил, что иск против него подан по просьбе Александра Живайкина, который не смог бы победить на выборах в честной борьбе.

По словам Михаила Матвеева, в агитматериалах кандидата от «ЕР» тоже нашлись шрифты американской корпорации. Другие подробности иска пока не раскрываются.

Сабрина Самедова