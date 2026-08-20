На Ставрополье произведено 40 тысяч тонн хлебобулочных изделий за полугодие

По итогам первого полугодия 2026 года в Ставропольском крае произведено около 40 тыс. т хлебобулочных изделий. Производственный потенциал края позволяет ежегодно выпускать около 100 тыс. т продукции, при этом четверть объема приходится на крупные хлебозаводы. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В отрасли задействовано 190 предпринимателей. Ежегодный объем отгруженных товаров предприятий хлебопекарной промышленности достигает почти 6,5 млрд руб.

В качестве примера успешного бизнеса Доронин привел семейное производство хлеба в Советском округе, расширенное в 2025 году. Объем инвестиций в экономику края в рамках этого проекта превысил 19 млн руб.

Наталья Белоштейн