В Анапе открыли Стену памяти в честь Героя Советского Союза Ивана Ладутько

В Анапе на здании гимназии «Аврора» открыли Стену памяти, посвященную Герою Советского Союза Ивану Ладутько. Арт-объект создал художник Роман Филиппов, изобразив на мурале эпизоды боевого пути героя, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Открытие состоялось в преддверии Дня Государственного флага России. В церемонии приняли участие представители администрации города, городского Совета ветеранов, гимназии, военно-патриотических и молодежных организаций.

Иван Ладутько с июля 1942 года находился в действующей армии. В январе 1945 года майор Ладутько командовал батальоном 221-го стрелкового полка 77-й стрелковой дивизии 69-й армии. На Пулавском плацдарме на Висле он лично повел две роты в атаку, после чего батальон прорвал укрепленные позиции противника, овладел городом Зволень и форсировал Варту, первым выйдя на польско-германскую границу.

Именно эти события стали основой композиции мурала. Звание Героя Советского Союза Ивану Ладутько присвоили 27 февраля 1945 года. Он также участвовал в штурме Берлина и Параде Победы на Красной площади в июне 1945 года.

Именем Ладутько названа гимназия «Аврора». В годы после войны он занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи.

На открытии гимназисты выступили с патриотическими песнями и стихами. Память участников Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Анна Гречко