В Сочи разработают мастер-план развития курорта

Власти Сочи планируют разработать мастер-план развития территории, который определит долгосрочные приоритеты города и станет основой для реализации инфраструктурных и градостроительных проектов. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, документ будет учитывать в том числе проблемы берегоукрепления и оползневых процессов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Мастер-план должен объединить проекты в различных сферах в единую систему и определить для них этапы, сроки реализации, ответственных и технико-экономическое обоснование. Проекты комплексного развития территорий в дальнейшем будут реализовываться с учетом положений документа.

К разработке мастер-плана могут привлечь специалистов Института генплана Москвы. По словам главы Сочи Андрея Прошунина, документ должен учитывать современные вызовы и долгосрочные задачи развития курорта. Разработка мастер-плана связана с новым федеральным законопроектом и получением Сочи статуса курорта федерального значения в начале 2026 года.

Ранее господин Прошунин сообщал, что работу над новыми правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) и изменениями в генеральный план Сочи планируется завершить в 2027 году. Сейчас проект ПЗЗ находится на экспертизе в Институте генплана Москвы. Задержку в подготовке градостроительных документов власти связывали с изменением границ муниципального образования после получения городом нового статуса.

Всего в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в России планируется разработать более 200 мастер-планов.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года Сочи принял более 3,6 млн туристов. Такие данные озвучил глава курорта Андрей Прошунин на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Краснодарского края, которое провели губернатор Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Леонид Михайлюк.

Анна Гречко