В Анапе днем 20 августа объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников. Жителей и гостей курорта администрация города призывает пройти в укрытия и сохранять спокойствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Тем, кто находится дома, рекомендуют укрыться в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Следует держаться подальше от окон и дверей и не пользоваться лифтом.

Находящимся на улице советуют укрыться в подвале, цокольном этаже или подземной парковке ближайшего здания. Не следует использовать для укрытия автомобили, остановочные павильоны и находиться рядом со стенами многоэтажных домов.

Водителям рекомендуют остановиться, покинуть автомобиль и найти прочное укрытие. Если такой возможности нет — лечь на землю и отползти в безопасное место. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

На территории Краснодарского края действует запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, местонахождении военных, а также потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы до 300 тыс. руб.

Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призывала жителей не снимать военный и служебный транспорт, объекты транспортной, топливно-энергетической, промышленной и другой критической инфраструктуры.

Оперативный штаб Краснодарского края создал официальные каналы оповещения об угрозах беспилотных летательных аппаратов в МАКС и Telegram. В каналах «Оповещения. Оперштаб — Краснодарский край» будет публиковаться информация об угрозах и отмене беспилотной опасности от администраций и глав муниципалитетов региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 726 беспилотных летательных аппаратов. БПЛА были перехвачены и ликвидированы в период с 20:00 19 августа до 08:00 20 августа дежурными средствами противовоздушной обороны.

Анна Гречко