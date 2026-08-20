В Казани выплаты молодым педагогам увеличат до 100 тысяч рублей

В Казани размер гранта для молодых педагогов увеличат с 30 тыс. до 100 тыс. руб., а число получателей — с 50 до 100 человек в год. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Средства можно направить на обучение, повышение квалификации, приобретение методической литературы и пособий. Кроме школьных учителей, участниками программы теперь смогут стать воспитатели и педагоги дополнительного образования.

За последний год в систему образования Казани пришли 1,3 тыс. молодых педагогов, а ушли из отрасли 686 человек.

Анна Кайдалова