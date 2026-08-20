Липецкое УМВД судится с УК «Флагман» из-за залитого участкового пункта

Арбитражный суд рассматривает иск управления МВД России по городу Липецку к управляющей компании «Флагман» о взыскании ущерба за залитие участкового пункта полиции на улице 50 лет НЛМК. Об этом рассказали в пресс-службе судебной системы региона. По данным картотеки, сумма требований УМВД составляет 2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «УК "Флагман"» зарегистрировано в Липецке в декабре 2021 года и в настоящее время находится в процессе реорганизации, что накладывает ограничения на управление и деятельность. Уставный капитал фирмы составляет 10 тыс. руб. Компания специализируется на управлении недвижимым имуществом за вознаграждение, в том числе на лицензированной деятельности по управлению многоквартирными домами. Руководит фирмой с момента основания Валерий Думенко, который также является единственным учредителем. В 2025 году выручка «Флагмана» составила 12,5 млн руб., увеличившись на 24,7% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль снизилась на 8,9% — до 2 млн руб. Сейчас фирма выступает ответчиком в шести арбитражных делах на 4,3 млн руб. В отношении УК открыты 17 исполнительных производств на 214 тыс. руб.

В материалах дела говорится, что 3 февраля 2026 года из-за порыва системы общего горячего водоснабжения залило два нежилых помещения в доме №33а по улице 50 лет НЛМК, которые находятся в оперативном управлении УМВД Липецка. Помещения, по данным полиции, стали непригодны для дальнейшей эксплуатации: в участковом пункте повреждены напольное покрытие, обои, потолки, мебель и межкомнатные двери.

«УМВД России по городу Липецку направило в адрес УК претензию с требованием о возмещении ущерба. Поскольку ответчик не исполнил требования истца в добровольном порядке, последний обратился в суд. В своем отзыве ответчик указал, что не согласен с заявленными требованиями, так как истец не подавал заявок в аварийную службу УК по факту неисправности общедомовых сетей»,— рассказали в пресс-службе судебной системы.

Уточняется, что представитель истца заявил ходатайство об отложении разбирательства для возможного «урегулирования спора мирным путем». Арбитраж удовлетворил ходатайство и назначил заседание на 5 октября.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней женщины — генерального директора управляющей компании — и ее 62-летнего знакомого. Фигурантам вменяют мошенничество в сфере недвижимости, покушение на легализацию имущества, приобретенного преступным путем, и фальсификацию доказательств по гражданскому делу.

Денис Данилов

Денис Данилов