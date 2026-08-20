В Анапе из-за отжимного ветра запретили использовать надувные плавсредства
В Анапе 20 августа введен временный запрет на использование надувных плавсредств из-за отжимного ветра. Ограничение распространяется на матрасы, круги и другие аналогичные средства, сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
В управлении гражданской обороны и защиты населения жителей и туристов призвали соблюдать меры безопасности и не подвергать риску жизнь и здоровье.
Отжимной ветер направлен от берега в сторону моря и может быстро унести человека на значительное расстояние от береговой линии. Вернуться самостоятельно при усилении ветра и волнении может быть затруднительно.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Неблагоприятная погода ожидается местами 19 и 20 августа. В отдельных районах прогнозируют сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозами и градом. При этом ветер может усилиться, его порывы будут достигать 20 м/с.