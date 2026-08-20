Зарплаты в туризме и общепите Дагестана выросли на 32% за год

Медианная зарплата в сфере туризма, гостиниц и общественного питания в Республике Дагестан за год выросла на 32% и достигла 64,5 тыс. рублей. Такие данные аналитики платформы hh.ru предоставили изданию «Эксперт Юг».

Сильнее всего доходы выросли у поваров, пекарей и кондитеров — их медианная зарплата увеличилась на 61% и составила 85 тыс. рублей. Уборщики стали получать на 38% больше — 40 тыс. рублей, официанты, бармены и бариста — на 30% больше (53,8 тыс. рублей). Медианная зарплата менеджеров ресторанов, напротив, сократилась на 14% — до 77,3 тыс. рублей.

С января по июль 2026 года в регионе опубликовано 0,6 тыс. вакансий и размещено 7,4 тыс. резюме в этой сфере. Индекс hh, отражающий соотношение активных резюме к вакансиям, составил 25 — один из наиболее высоких среди южных регионов России, что свидетельствует об острой конкуренции за рабочие места.

В Ставропольском крае медианная зарплата в сфере гостеприимства за тот же период выросла значительно скромнее — на 10%, до 46,2 тыс. рублей. Наибольший прирост показали менеджеры и руководители административно-хозяйственных отделов — плюс 20%, до 70 тыс. рублей. Повара и кондитеры стали зарабатывать на 14% больше (45,1 тыс. рублей), уборщики — также на 14% больше (35,9 тыс. рублей), менеджеры по туризму — на 13% больше (70 тыс. рублей). Официанты и бариста прибавили лишь 1% (50,8 тыс. рублей), а зарплата менеджеров ресторанов осталась на уровне предыдущего года — 83,9 тыс. рублей.

За январь–июль 2026 года в крае размещено 2,4 тыс. вакансий и 13,7 тыс. резюме. Индекс hh составил 10: соискателей по-прежнему больше, чем доступных позиций, однако конкуренция заметно ниже, чем в Дагестане.

Тат Гаспарян