В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

Ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

UPD: Ограничения на полеты сняты.

По информации Министерства обороны России, за ночь над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 726 беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и ликвидированы в период с 20:00 19 августа до 08:00 20 августа дежурными средствами противовоздушной обороны.

Беспилотники сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина