В Ставрополе задержан финансист экстремистской организации

В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который семь раз перевёл деньги экстремистской организации, признанной таковой в России в августе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из УФСБ региона установили факт финансирования экстремистской организации.

По данным следствия, 40-летний житель Ставрополя просматривал в интернете медиаконтент, принадлежащий лицу, внесенному в реестр иностранных агентов. При просмотре одного из видеороликов он перешёл по ссылке под видео и совершил 7 денежных переводов в пользу организации. При этом мужчина располагал сведениями о том, что она признана в России экстремистской в августе 2021 года.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Тат Гаспарян