В Бугульме около 28,6% ранее определенных подвальных помещений для укрытий находятся в нормативном состоянии. О состоянии укрытий в городе сообщил глава Бугульмы Дамир Фаттахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Бугульме меньше трети укрытий находятся в нормативном состоянии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Бугульме меньше трети укрытий находятся в нормативном состоянии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, в 2024 году для организации укрытий определили 105 подвальных помещений. Сейчас требованиям соответствуют только около 30 из них.

Управляющим компаниям поручено в течение недели привести помещения в порядок и обеспечить к ним беспрепятственный доступ в случае тревоги. Если подвал невозможно использовать по техническим причинам, необходимо определить другое помещение.

Также Департамент ЖКХ дополнительно обследует подвалы и сформирует расширенный перечень помещений, которые могут использоваться как укрытия.

Ранее сообщалось, что сегодня Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников.

Анна Кайдалова