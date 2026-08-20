В 23 городах и районах Дона объявили чрезвычайную пожароопасность

Ростовский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение: до конца суток 20 августа и в течение 21 августа в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в 23 муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В зону риска попали Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Новочеркасск и Таганрог, а также Азовский, Аксайский, Багаевский, Боковский, Белокалитвинский, Верхнедонской, Веселовский, Егорлыкский, Заветинский, Зерноградский, Кагальницкий, Мартыновский, Мясниковский, Неклиновский, Ремонтненский, Семикаракорский, Советский и Шолоховский районы.

Специалисты призывают жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить огонь, не сжигать траву и мусор, не бросать окурки. Кроме того, рекомендуется проверить состояние электропроводки и электроприборов в домах.

Наталья Белоштейн