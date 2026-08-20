Напавшего на полицейских в Ставрополе отправили в СИЗО

В Ставрополе при попытке установить личность 42-летний местный житель распылил газовый баллончик в лицо полицейским. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Он заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 14 августа 2026 года в одном из садовых товариществ Ставрополя. Двое сотрудников полиции обнаружили мужчину, который ранее был объявлен в федеральный розыск в связи с уголовным делом о вождении в состоянии опьянения.

При попытке правоохранителей установить личность и доставить его в отделение, фигурант оказал сопротивление. Он распылил в лица полицейских аэрозольный газовый баллончик, а затем угрожал им раскладным ножом.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн