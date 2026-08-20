В Казани за последние 12 месяцев количество заведений общественного питания сократилось на 2%, до 3,8 тыс. точек. Об этом сообщает пресс-служба 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани за год число заведений общепита сократилось на 2%

Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ В Казани за год число заведений общепита сократилось на 2%

Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ

Число кофеен в городе снизилось на 3,4%, до 197. Ресторанов стало меньше на 3,6%, их в Казани насчитывается 295. Количество заведений быстрого питания снизилось на 0,1%, до 1,1 тыс. точек. Число кафе, напротив, выросло на 1,4%, до 568 заведений.

По данным 2ГИС, за год число ресторанов в 16 городах-миллионниках снизилось на 4%, кафе — на 6%, кофеен — на 3%, заведений быстрого питания — на 3%. Среди причин эксперты называют рост налоговой нагрузки, стоимости аренды и продуктов, а также снижение посещаемости и усиление конкуренции.

Анна Кайдалова